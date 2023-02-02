Ходаковский: спецоперация подтолкнула РФ к развитию беспилотной инфраструктуры

Россия активно работает над устранением проблем со связь и управлением беспилотниками в войсках, заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, одна из главных задач на сегодняшний день заключается в том, чтобы сделать БПЛА более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает ИА SM-News.
«Мы сейчас работаем над этим и взаимодействуем с нашими смежниками», – объяснил он.
Ходаковский подчеркнул, что в России достаточно хороших специалистов, которые могут быстро выполнить поставленные задачи в сфере модернизации дронов. В ходе СВО работа в этом направлении получила определенный толчок.