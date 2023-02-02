Осужденные в псковской колонии наладили пошив маскировочных тентов для участников СВО

По данным ведомства, группа осужденных в количестве 17 человек освоила ручной пошив маскировочных тентов для нужд участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Тент представляет собой полотно размером полтора на полтора метра с петлями, расположенными по периметру, с помощью которых тенты можно соединять между собой, сообщает «Псковское агентство информации».