Осужденные в псковской колонии наладили пошив маскировочных тентов для участников СВО

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области рассказали о инициативе заключенных колонии строгого режима в псковском селе Середка.
По данным ведомства, группа осужденных в количестве 17 человек освоила ручной пошив маскировочных тентов для нужд участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Тент представляет собой полотно размером полтора на полтора метра с петлями, расположенными по периметру, с помощью которых тенты можно соединять между собой, сообщает «Псковское агентство информации».
Так как опытный образец полностью удовлетворил требованиям заказчика, в колонии решили нарастить темпы пошива. Прогнозируется, что осужденные смогут довольно оперативно довести производство тентов до 1,5 тысяч штук.