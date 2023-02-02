Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Барнаульского студента отправили в тюрьму за попытку подрыва мечети

Общество
Барнаульского студента отправили в тюрьму за попытку подрыва мечети

Суд в Алтайском крае рассмотрел уголовное дело о попытке поджога мечети в Барнауле.

Террористические планы 22-летнего студента пресекли сотрудники регионального ФСБ. Выяснилось, что задержанный экстремист был завербован одной из украинских националистических организаций. Куратор поручил барнаульцу изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и взорвать мечеть в Барнауле, сообщает SibRu.Com.

Боевика удалось задержать на стадии подготовки к теракту. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и приговорил экстремиста к 16 годам лишения свободы. Также его обязали заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.
барнаул фсб приговор
Военкоры ФАН
Лучшие в аду