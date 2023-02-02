«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Зоопарк — дом для счастливой жизни или заключение в клетку?

Где находится грань между ограничением свободы и комфортной жизнью, попытались разобраться актриса театра и кино Олеся Остапенко и финалистка шоу «Пацанки» и «Ревизорро» Юлия Ковалева в новом выпуске программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time».
Правительство России все тщательнее относится к вопросу содержания зверинцев. Животным оказывается медицинская помощь, рацион питания скрупулезно подбирается для каждого индивидуума, строятся современные вольеры, воссоздающие природный ареал обитания для млекопитающих и водоплавающих постояльцев. Однако, как говорится, «в гостях хорошо, а дома лучше» — природа уже сделала все, чтобы любой житель нашей планеты мог выживать и чувствовать себя свободным в данных ему условиях.
Олеся уверена, зоопарк — это комфортный дом для животных, и если их выпустить на волю, то выжить они уже не смогут. Если бы не организованные зверинцы, то люди, возможно, никогда не смогли бы увидеть белых медведей, слонов и жирафов, ведь далеко не каждая семья способна на дальние путешествия.
По мнению Юлии, любое ограничение свободы — это издевательство над живым организмом и ущемление его прав. При обилии и разнообразии природы России, ее ресурсов и возможностей есть огромные перспективы развития в сторону реабилитации и возвращения животных в природную среду.
Чтобы узнать, какие выводы сделают по итогам дискуссии, смотрите новый выпуск программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time».