«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Зоопарк — дом для счастливой жизни или заключение в клетку?

Олеся уверена, зоопарк — это комфортный дом для животных, и если их выпустить на волю, то выжить они уже не смогут. Если бы не организованные зверинцы, то люди, возможно, никогда не смогли бы увидеть белых медведей, слонов и жирафов, ведь далеко не каждая семья способна на дальние путешествия.