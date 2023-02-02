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Жительница Нижнего Новгорода избила мужа за измену и переехала его на машине

Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода избила мужа за измену и переехала его на машине

Разборки между супругами в одном из дворов Нижнего Новгорода едва не закончились трагедией. Сначала женщина избила своего мужа, а после переехала его на машине.

По одной из версий, все произошло на фоне новостей об измене. Разъяренная местная жительница набросилась на супруга, а когда ее все же оттащили, она села за руль и несколько раз протаранила стоящее рядом авто. Примечательно, что под колеса попал еще один участник конфликта.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Другие подробности не приводятся.
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