Жительница Нижнего Новгорода избила мужа за измену и переехала его на машине

По одной из версий, все произошло на фоне новостей об измене. Разъяренная местная жительница набросилась на супруга, а когда ее все же оттащили, она села за руль и несколько раз протаранила стоящее рядом авто. Примечательно, что под колеса попал еще один участник конфликта.