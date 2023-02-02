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Житель Верхней Пышмы пострадал от голого мужчины и его подруги с перцовым баллончиком

Происшествия
Житель Верхней Пышмы пострадал от голого мужчины и его подруги с перцовым баллончиком

Житель Верхней Пышмы пострадал от агрессивного поведения соседей в одном из домов по улице Уральских рабочих. Голый гражданин попытался ворваться в квартиру к мужчине в сопровождении своей знакомой, которая брызнула в лицо хозяину жилья перцовым баллончиком, пишет портал E1.RU.

По данным СМИ, пара была в состоянии алкогольного опьянения. Соседи решили, что виновником грязи в коридоре является потерпевший, и решили его проучить.

Мужчина написал заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку по факту ЧП в уральской многоэтажке.
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