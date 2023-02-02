Житель Верхней Пышмы пострадал от голого мужчины и его подруги с перцовым баллончиком

Житель Верхней Пышмы пострадал от агрессивного поведения соседей в одном из домов по улице Уральских рабочих. Голый гражданин попытался ворваться в квартиру к мужчине в сопровождении своей знакомой, которая брызнула в лицо хозяину жилья перцовым баллончиком, пишет портал E1.RU.