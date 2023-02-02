Болтон раскрыл фальшивому «Порошенко» в лице Вована и Лексуса свое мнение о Медведеве

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сам того не зная, принял участие в розыгрыше российский пранкеров Вована и Лексуса. Политик поделился мнением о зампреде Совбеза РФ Дмитрии Медведеве с фальшивым экс-президентом Украины «Петром Порошенко» в новом выпуске второго сезона «Шоу ВиЛ».
Американский советник отметил, что Медведев, вероятно, никогда не был либералом. В гораздо большей степени он был и остается «русским империалистом», высказался Болтон.
«Я думаю, что на Западе мы думали, что он либерально настроен в отношении экономики, что с ним будет легко иметь дело», — пояснил он.
Остальные откровения Болтона общественность сможет увидеть после выхода выпуска в эфир. Премьера второго сезона назначена на 2 февраля.