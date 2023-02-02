Фигуристка Косторная назвала Москву самым удобным городом для себя

Российская фигуристка Алена Косторная призналась, что чувствует себя в Москве комфортнее всего. Спортсменка в столице может пользоваться интернетом, и все ее родные находятся на связи.
Косторная дала небольшое интервью, где рассказала о лучшем городе России. Каждое место особенно по-своему, однако Москва — ее фаворит в этом списке.
«Все города очень разные — каждый неповторим, но, наверное, Москва для меня самая удобная: все под рукой, все есть, везде работает интернет, все на связи», — цитирует Косторную издание «Москвич Mag».
Ранее стало известно, что Косторная перешла из индивидуального фигурного катания в парное. Об этом спортсменка сообщила на своих страницах в социальных сетях.