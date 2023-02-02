События на Украине на 12:00 2 февраля: попытки ВСУ форсировать Днепр, Киев требует от Запада больше денег

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 2 февраля.
Россия
Запорожская область
Ряды батальона имени Судоплатова, сформированного в Запорожской области, пополнили добровольцы из Турции. Как рассказали РИА Новости сами бойцы, они хотят присоединиться к борьбе России против украинских националистов, а также выступают против политики Запада, получающего выгоду от продолжающегося конфликта на Украине.
Херсонская область
Российские подразделения отбивают попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, военнослужащие ВС РФ полностью контролируют акваторию реки, в том числе дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Украинские войска при попытках переправы несут большие потери, отметил чиновник.
Региональное управление МВД сообщило о задержании наводчика украинских войск. По указанным им данным как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие в том числе социальные объекты.
Артиллерия ВС РФ минувшей ночью нанесла удар по месту расположения украинских войск в районе Ольговки под Херсоном. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в результате обстрела ликвидированы 10 военнослужащих ВСУ и 2 автомобиля.
ВСУ проводят тотальную мобилизацию в контролируемом Украиной Снигиревском районе Херсонской области, сообщил глава российской Снигиревской райадминистрации Юрий Барбашов. По его словам, людей фактически похищают с улиц, они напуганы и стараются не выходить из дома.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошедшие сутки было зафиксировано 18 фактов обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. Под огонь попали районы 6 населенных пунктов, сведений о жертвах среди гражданского населения не поступало. Зафиксировано повреждение жилого дома в Александровке.
За ночь-утро украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Яковлевка, Минеральное и Ясиноватая.
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершили работы по строительству очередного водовода для обеспечения питьевой водой жителей ДНР. Как сообщило ведомство, сооружение связало скважины поселка Кипучая Криница и водозаборный узел «Южный».
ЛНР
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование перебрасывает резервы в Сватовский район, чтобы восполнить потери ВСУ на данном направлении. По его словам, зафиксированы факты переброски личного состава, вооружения и техники противника в район Стельмаховки, при этом общая численность группировки украинских войск на этом участке не изменилась.
Украина
Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова сообщила, что Киеву необходимы еще 10 миллиардов долларов помощи помимо той, которую уже выделили западные партнеры. Она отметила, что украинские власти рассчитывают в этом вопросе на поддержку со стороны других государств и международных финансовых организаций.
Жители поселка Батьево в Закарпатской области пожаловались на запах разлагающихся тел с ж/д-станции, где мог находиться вагон с останками украинских военных. По информации корреспондента венгерского телеканала TV2, их запрещают хоронить в попытках скрыть крупные потери ВСУ. Журналист отмечает, что местные жители боятся говорить об этом на камеру, однако не под запись жалуются на запах трупов.
Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос СМИ о передаче Украине истребителей F-16 заявил, что Штаты нацелены на поставку Киеву возможностей, которые необходимы для обеспечения эффективности ВСУ при ожидаемом контрнаступлении весной. При этом Politico со ссылкой на источник в американском минобороны пишет, что Вашингтон может разрешить другим странам передать Киеву F-16, однако сами американские власти вряд ли станут это делать.