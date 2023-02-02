События на Украине на 12:00 2 февраля: попытки ВСУ форсировать Днепр, Киев требует от Запада больше денег

Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос СМИ о передаче Украине истребителей F-16 заявил, что Штаты нацелены на поставку Киеву возможностей, которые необходимы для обеспечения эффективности ВСУ при ожидаемом контрнаступлении весной. При этом Politico со ссылкой на источник в американском минобороны пишет, что Вашингтон может разрешить другим странам передать Киеву F-16, однако сами американские власти вряд ли станут это делать.