Российский президент Владимир Путин вышел из себя из-за оправданий главы Мипромторга Даниса Мантурова простоев на авиационных заводах. Политолог Яков Кедми рассказал, что подобные ситуации типичны для западной промышленности.
Путин потребовал от Мантурова обеспечить заказами предприятия на российские самолеты, чтобы заводы не простаивали и исключить бюрократические проволочки, мешающие быстро решить вопрос. Подобные проблемы не позволяют США и их союзникам обеспечивать Украину боеприпасами, рассказал Кедми изданию "Экономика сегодня".
По его словам, западная промышленность зависит от контрактов и не приспособлена к серьезным вызовам, потому что производители не готовы браться за невыгодные заказы.
«То же самое было у вас – почему ваш президент взъелся на Мантурова? Он (Путин. — Прим.ред.) говорит: "Да подпиши ты контракт с заводом, он работать не может – что ты мне голову морочишь, объясняя всякую бюрократию? Подпиши контракт – и все"», — объяснил политолог.
Помимо самолетов, Путин поручил министру промышленности решить вопрос с лекарствами. По мнению президента, в период заболеваемости гриппом Мипромторг должен создать запас жизненно важных препаратов.