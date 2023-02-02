Бывший советник Трампа Болтон рассказал пранкерам о попытках отвернуть Лукашенко от России

По словам Болтона, он пытался не дать Кремлю вновь «поглотить» Белоруссию. Для этого политик активно поддерживал оппозиционные движения, которые в то время разразились в белорусском государстве. Однако попытка настроить Лукашенко против России не увенчалась успехом, уточнил советник Трампа.