Бывший советник Трампа Болтон рассказал пранкерам о попытках отвернуть Лукашенко от России

Советник бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что пытался настроить белорусского лидера Александра Лукашенко против Москвы. Такое откровенное признание он сделал в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Блогеры позвонили бывшему американскому чиновнику от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Во время разговора выяснилось, что его встреча с Лукашенко в 2019 году была необходима лишь для одной цели.
«Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. НАТО создала проблему, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Белоруссии, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там», — пояснил политик.
По словам Болтона, он пытался не дать Кремлю вновь «поглотить» Белоруссию. Для этого политик активно поддерживал оппозиционные движения, которые в то время разразились в белорусском государстве. Однако попытка настроить Лукашенко против России не увенчалась успехом, уточнил советник Трампа.