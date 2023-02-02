Пьяный внук до смерти забил 83-летнюю бабушку деревянным бруском в ЯНАО

Пьяный внук до смерти забил 83-летнюю бабушку деревянным бруском в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Молодой человек повздорил с родственницей и набросился на нее с кулаками, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.
Трагедия произошла в селе Халясавэй. Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти нашли в одном из домов. Подозрение правоохранителей пало на 19-летнего внука погибшей.
По версии следователей, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и набросился на мать. Женщине пришлось уйти из дома, а с буйным родственником осталась пенсионерка. Бабушка с юношей поссорились, последний схватил деревянный брусок и до смерти избил им пожилую россиянку.
В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Стражи порядка задержали юношу на месте преступления.