Пьяный внук до смерти забил 83-летнюю бабушку деревянным бруском в ЯНАО

По версии следователей, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и набросился на мать. Женщине пришлось уйти из дома, а с буйным родственником осталась пенсионерка. Бабушка с юношей поссорились, последний схватил деревянный брусок и до смерти избил им пожилую россиянку.