Актер Юрий Батурин высказался о прощении Чулпан Хаматовой

Актрису театр и кино Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала СВО, можно было бы простить, если бы она покаялась перед своими соотечественниками. Такое мнение высказал ее коллега Юрия Батурин.
По его слова, некоторых уехавших из России знаменитостей действительно можно было бы простить в том случае, если бы они искупили свою вину.
«Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошиблась, я поняла весь ужас того, что совершила, и я готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам — не простили бы? Я бы простил», — порассуждал он в соцсетях.
Ранее звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов призвал не пускать Хаматову в Россию без покаяния. Он отметил, что есть вещи, выходящие за пределы человеческого милосердия.