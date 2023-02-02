Под Новосибирском подросток в серой куртке не вернулся со школы

Несовершеннолетний житель села под Новосибирском ушел в школу и не вернулся домой. Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», мальчик после уроков помогал в местном магазине
Тревогу забили родители школьника, когда тот не вернулся с занятий. Также известно, что в тот день 15-летний житель поселка Марусино очень рано встал в школу, однако ранние подъемы для него всегда были проблемой.
«После уроков мальчик обычно помогал в местном магазине. Но он так и не вернулся ночевать домой», — сообщили волонтеры.
Ранее школьник несколько раз уже уходил из дома. Тогда его приводили обратно друзья или знакомые. Где теперь находится парень, остается неизвестным.