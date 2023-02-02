В Болгарии начали строить интерконнектор для газовых поставок в Сербию

В Болгарии стартовало строительство болгаро-сербского газопровода. Власти страны организовали официальную церемонию, в которой поучаствовали болгарский лидер Румен Радев и президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
По словам болгарского лидера, межсистемный газопровод имеет большое значение, так как даст Сербии возможность получать газ через Южный газовый коридор и терминалы СПГ в Эгейском море. Сербский президент Вучич назвал Болгарию «хорошим и надежным приятелем».
Напомним, протяженность интерконнектора составит 170 км, 62 км из которых пройдут по территории Болгарии. Мощность газопровода составит 1,8 млрд кубометров газа.