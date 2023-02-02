Официальный Вашингтон подмял под себя Европейский союз. Об этом рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства, американская сторона лишила ЕС последних признаков самостоятельности. Соответствующее заявление министр сделал в ходе общения с корреспондентами «России-24» и РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Европейский союз нашел способ захватить российские резервы на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. К такому выводу пришла журналистка Наталья Дембинская.