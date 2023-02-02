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Власти Кемеровской области объяснили причины вредоносного смога

Общество

В Кемерове уже два дня в воздухе висит непроглядный туман, а в атмосфере чувствуется сильная загазованность. Из-за резкого снижения видимости задержаны несколько авиарейсов из кемеровского аэропорта.

Власти Кемеровской области объяснили причины вредоносного смога

Представители регионального Министерства природных ресурсов и экологии объяснили причину сложившейся ситуации. В ведомстве считают, что загазованность атмосферы в Кемерове связана с наступившими неблагоприятными метеорологическими условиями, передает информационно-деловой портал «Сiбдепо».

Из-за практически полного безветрия и географического расположения региона (Кузнецкая котловина) выбросы промышленных предприятий, автомобильного транспорта и печного отопления частного сектора накапливаются в атмосфере, образуя смог. Промышленные предприятия в зависимости от объявленной степени опасности реализуют мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ и уменьшение нагрузки на атмосферный воздух.
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