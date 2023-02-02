Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Сбер» запустил тестовую покупку и продажу наличных дирхамов

Экономика
«Сбер» запустил тестовую покупку и продажу наличных дирхамов

Покупка и продажа национальной валюты Объединенных Арабских Эмиратов запустилась в Сбербанке в тестовом режиме. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В компании отметили, что ОАЭ является популярным туристическим направлением у граждан России. Пока наличную валюту можно приобрести в пяти офисах на территории Москвы.

Если будет наблюдаться спрос на соответствующую услугу, то банк расширит количество отделений. Также в «Сбере» допускают возможность запуска безналичных операций с дирхамами.

Тем временем власти России будут заниматься развитием туризма в новых регионах страны. По поручению президента РФ Владимира Путина, туризм в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет интегрирован в ускоренном режиме, передает INFOX.
туризм оаэ дирхам сбербанк
Военкоры ФАН
Лучшие в аду