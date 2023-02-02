Стриминг HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» после трех сезонов

Американский драматический телесериал «Пенниуорт», основанный на созданных Бобом Кейном и Биллом Фингером персонажах комиксов DC Comics, не получит новый сезон.
Как стало известно, стриминговый сервис HBO Max закрыл сериал после трех сезонов, последний из которых вышел в октябре 2022 года.
«Хотя HBO Max не продвигается с новым сезоном «Пенниуорта», мы очень благодарны создателям за их блестящее, уникальное, захватывающее изображение происхождения Альфреда Пенниуорта, одного из самых знаковым персонажей в мире Бэтмена», — цитирует представителя стриминга Deadline.
Ранее британская актриса Хелена Бонем Картер сообщила, что не видит необходимости в съемках нового эпизода исторического сериала «Корона».