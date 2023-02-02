Петербуржцы не могут записаться к врачу и оплатить парковку из-за сбоя цифровых сервисов

Кроме того, существуют проблемы с платными парковками. По словам горожан, свободных мест больше не стало, устройства по оплате регулярно ломаются, а пересаживаться на общественный транспорт никто не спешит. Однако команда губернатора Александра Беглова, по всей видимости, сложившуюся в городе ситуацию предпочитает игнорировать.