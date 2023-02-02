Петербуржцы не могут записаться к врачу и оплатить парковку из-за сбоя цифровых сервисов

Работа ключевых цифровых сервисов Петербурга остановилась из-за масштабного сбоя, который произошел утром 2 февраля.
Местные жители пожаловались, что не могут записаться к врачу через портал «Здоровье петербуржца» и оплатить парковку. Также «упали» порталы «Наш Санкт-Петербург» и местные Госуслуги. А приложения «Яндекса» перестало показывать движение общественного транспорта.
Причиной неисправностей мог стать выход из строя системы хранения данных. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на заявления пресс-службы городского комитета по информатизации.
Петербуржцы и без массового сбоя месяцами не могут попасть к нужному медицинскому специалисту. Раньше пациенты могли легко записаться к врачу через интернет, однако сейчас получить направление через отложенную запись невозможно.
Кроме того, существуют проблемы с платными парковками. По словам горожан, свободных мест больше не стало, устройства по оплате регулярно ломаются, а пересаживаться на общественный транспорт никто не спешит. Однако команда губернатора Александра Беглова, по всей видимости, сложившуюся в городе ситуацию предпочитает игнорировать.