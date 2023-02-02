Лавров: Россия заинтересована в урегулировании украинского кризиса

Москва заинтересована в урегулировании кризиса на Украине и деэскалации напряженности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Однако, по словам дипломата, в этом вопросе важно учитывать «фактор качества» результатов, которые получит российская сторона.
«Важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры», — сказал Лавров.
Ранее Лавров также заявлял, что западные правительства настроены на дальнейшую эскалацию напряженности вокруг Украины, и границ у этой политики уже нет.