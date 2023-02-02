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Экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что простила его мать за кражу тела певца

Общество
Экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что простила его мать за кражу тела певца

Мать покойной звезды шоу «Фабрика звезд» Пьера Нарцисса помирилась с бывшей невесткой Валерией Калачевой. Об этом сообщила сама экс-супруга исполнителя хита «Шоколадный заяц».

По ее словам, мать певца похитила у нее тело бывшего мужа, и из-за этого Калачева не хотела с ней разговаривать. Однако потом все же вышла с ней на связь, передает PROZVEZD.

«Когда мама Нарцисса увидела Каролину — она сильно расчувствовалась», — сообщила она, говоря о дочери певца.

Нарцисса не стало 21 июня 2022 года. Певец скончался на 46-м году жизни от остановки сердца из-за неудачной операции на почке. Прощание с ним прошло 30 июня 2022 года в ритуальном зале ЦКБ в Москве.
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