Экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что простила его мать за кражу тела певца

Мать покойной звезды шоу «Фабрика звезд» Пьера Нарцисса помирилась с бывшей невесткой Валерией Калачевой. Об этом сообщила сама экс-супруга исполнителя хита «Шоколадный заяц».
По ее словам, мать певца похитила у нее тело бывшего мужа, и из-за этого Калачева не хотела с ней разговаривать. Однако потом все же вышла с ней на связь, передает PROZVEZD.
«Когда мама Нарцисса увидела Каролину — она сильно расчувствовалась», — сообщила она, говоря о дочери певца.
Нарцисса не стало 21 июня 2022 года. Певец скончался на 46-м году жизни от остановки сердца из-за неудачной операции на почке. Прощание с ним прошло 30 июня 2022 года в ритуальном зале ЦКБ в Москве.