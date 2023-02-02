Наставник «Ростова» Карпин признался, что безразлично относится к Дзюбе

Карпин признался, что чувствует абсолютное безразличие к Дзюбе как к человеку и игроку. Наставник вспомнил, почему футболист отправился в «Ростов» в аренду из московского «Спартака». Специалист признался, что нападающий не выдержал конкуренции. Кроме этого, Карпин посмеялся над тем, что только он может быть главным в команде.