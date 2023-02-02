Наставник «Ростова» Карпин признался, что безразлично относится к Дзюбе

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал о отношении к бывшему капитану сборной России Артему Дзюбе. Специалист признался, что может описать это всего одним цензурным словом.
Карпин признался, что чувствует абсолютное безразличие к Дзюбе как к человеку и игроку. Наставник вспомнил, почему футболист отправился в «Ростов» в аренду из московского «Спартака». Специалист признался, что нападающий не выдержал конкуренции. Кроме этого, Карпин посмеялся над тем, что только он может быть главным в команде.
«Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда — сам Карпин», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Нидерландах. «Витесс» заинтересован в услугах 34-летнего нападающего.