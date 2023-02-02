Лавров призвал не верить обещаниям Шольца относительно самолетов Украине

Ранее немецкий политик пообещал, что Берлин не будет направлять киевскому режиму истребители. Лавров, комментируя эти слова, напомнил, что Шольц имеет способность менять свое мнение и совершать совершенно противоположные поступки. Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе беседы с корреспондентами «Россия-24» и РИА Новости.