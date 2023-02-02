Лавров призвал не верить обещаниям Шольца относительно самолетов Украине

Германский канцлер Олаф Шольц имеет одну довольно необычную особенность. Такое мнение высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Ранее немецкий политик пообещал, что Берлин не будет направлять киевскому режиму истребители. Лавров, комментируя эти слова, напомнил, что Шольц имеет способность менять свое мнение и совершать совершенно противоположные поступки. Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе беседы с корреспондентами «Россия-24» и РИА Новости.
Также, по словам дипломата, чем дальнобойнее оружие Запад отправит украинской армии, тем Москве придется еще дальше отодвигать его от своих рубежей.