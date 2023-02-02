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Подмосковные приставы рассмотрели 20 тысяч заявлений о сохранении прожиточного минимума

Общество
Подмосковные приставы рассмотрели 20 тысяч заявлений о сохранении прожиточного минимума

Судебные приставы Московской области приняли порядка 20 000 обращений граждан-должников о сохранении прожиточного минимума при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов уполномоченных органов. Об этом заявили в пресс-службе ФССП.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», чтобы воспользоваться этим правом, должники должны обратиться лично с заявлением и с документами, подтверждающими ежемесячный доход, в подразделение ФССП, где идет исполнительное производство. Также заявление о неприкосновенности части средств в рамках исполнительного производства пользователи могут оформить на портале Госуслуг.

Сохранить размер прожиточного минимума позволяется только на одном счете в одном банке. Помимо этого, заявитель должен указать свою социальную группу. Воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума разрешено не всем. Эта опция не действует по исполнительным листам о взыскании алиментов, о компенсации ущерба, нанесенного здоровью и в виду смерти кормильца, а также о компенсации вреда, причиненного правонарушением.
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