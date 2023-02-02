Журналист Манукян предупредил о возможной провокации МОК в адрес российских спортсменов

Журналист и блогер Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН назвал это своего рода ловушкой для наших спортсменов. Он считает очевидным, что «дана отмашка» допускать атлетов из России, но не просто в нейтральном статусе, а тех, кто еще и Россию и СВО не поддерживает.