Журналист Манукян предупредил о возможной провокации МОК в адрес российских спортсменов

Новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) в его желании допустить спортсменов из России к международным соревнованиям.
В среду, 25-го января МОК выступил за то, чтобы российские и белорусские спортсмены были допущены под нейтральным статусом. При этом, также было предложено не допускать тех атлетов, которые поддержали специальную военную операцию.
«Если условия нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских игр возобладает. Это и впредь будет нашим основным направлением», — отметил Сайкс.
Журналист и блогер Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН назвал это своего рода ловушкой для наших спортсменов. Он считает очевидным, что «дана отмашка» допускать атлетов из России, но не просто в нейтральном статусе, а тех, кто еще и Россию и СВО не поддерживает.
«То есть, по сути, их сейчас могут начать заставлять подписывать бумаги, в которых они еще и должны будут публично осудить свое правительство и СВО», — считает эксперт.
«Конечно, большинство российских спортсменов отринут этот формат участия, но ведь могут найтись и те, кто соблазнится посулами международных организаций. Те, кто не улавливают суть провокации, которую россиянам готовит Запад в спорте, откровенно не понимают их концепции по разобщению российского общества, отметил журналист. От этого варианта изначально нужно отказываться. Они хотят не как раньше набрать сборную нейтральных российских спортсменов, что со скрипом в сердце, но можно было бы поддержать».
Однако Манукян боится, что цель Запада набрать сборную предателей и использовать их в своих пропагандистских целях, а вот этого допустить нельзя ни за что.
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