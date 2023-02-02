Сибиряк нелегально отправлял боевую экипировку за границу под видом обычной одежды

Сибиряк нелегально отправлял за границу боевую экипировку под видом обычной одежды. Об инциденте сообщает региональный главк ФСБ.
Силовики задержали жителя Красноярска по подозрению в контрабанде продукции военного назначения. Мужчина вывозил за пределы России элементы боевой экипировки, несмотря на запрет таких действий для физических лиц. Чтобы его не раскрыли, гражданин маскировал груз под гражданскую одежду.
Сотрудники красноярской таможни Сибирского таможенного управления возбудили в отношении сибиряка уголовное дело по статье о контрабанде. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.