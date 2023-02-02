Сибиряк нелегально отправлял боевую экипировку за границу под видом обычной одежды

Силовики задержали жителя Красноярска по подозрению в контрабанде продукции военного назначения. Мужчина вывозил за пределы России элементы боевой экипировки, несмотря на запрет таких действий для физических лиц. Чтобы его не раскрыли, гражданин маскировал груз под гражданскую одежду.