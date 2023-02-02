Рогозин назвал террористом экс-советника президента США по нацбезопасности Болтона

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон является террористом и убийцей, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в первом выпуске нового сезона программы российский пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Рогозин отметил, что Джон Болтон открыто поддерживает теракты Украины в России, в том числе убийство журналистки Дарьи Дугиной.
«Болтон – убийца, он признался в этом. Они открыто поддерживают политические убийства, расстрел Донецка», – подчеркнул экс-глава Роскосмоса.
Напомним, в августе прошлого года ФСБ заявила о раскрытии резонансного заказного убийства, жертвой которого стала журналистка Дарья Дугина. По данным ведомства, за подрывом внедорожника Toyota Land Cruiser стояли украинские спецслужбы.