Психолог Анастасия Екушевская объяснила, почему дети не любят ходить в школу

Далеко не все дети ходят в школу как на праздник. И причин, по которым ребенок не любит учиться, может быть несколько: начиная от мотивации через «кнут» и заканчивая неприязненными отношениями с одноклассниками или учителем, считает психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.
Многие ребята учатся буквально «через не могу» ― попытки усадить их за «домашку» нередко заканчиваются скандалами, в школе они едва перебиваются с тройки на четверку, и в целом не проявляют ни малейшего энтузиазма в отношении учебы. Поэтому родители нередко задаются вопросом: как заставить ребенка учиться. И ключевой ошибкой здесь является слово «заставить», подчеркнула специалист в беседе с ФАН.
По словам психолога, родители часто забывают, что у ребенка есть свободная воля. При этом не всегда желания и склонности детей находят полную поддержку в школе. Поскольку современная российская школа ― это все же про строгие рамки, она не адаптируется к ученикам ― наоборот, ученики адаптируются к ней.
«Посмотрите, как обучают взрослых — все признают, что у них есть свои особенности и требования. Одним удобно проходить интенсивные курсы, другие предпочитают смотреть вебинары, третьим удобнее микрообучение. Так почему же мы отказываем детям и подросткам в их индивидуальности?» — высказалась психолог.
Как объяснила Екушевская и взрослые, и дети требуют индивидуального подхода в обучении. Причем детям он нужен даже больше. Ведь взрослые более мотивированы ― они учатся осознанно, руководствуясь собственными целями. Они прекрасно понимают, зачем они это делают ― чтобы найти интересную работу, повысить квалификацию, обрести новое интересное хобби, начать больше зарабатывать. Обучение во взрослом возрасте всегда обещает лучшую жизнь. Детей же учат через запугивание плохими оценками, наказаниями и мрачным будущим.
«Родителям и учителям, кажется, что так проще привлечь ребенка к занятиям. Ведь выработать мотивацию, основанную на любопытстве, интересе к учебе, амбициях, достижении собственной цели — это сложная и ответственная задача», — рассказала психолог.
Однако бывает и так, что цели и методы преподавания не при чем ― иногда дети не хотят ходить в школу не из-за лени или отсутствия интереса, а потому, что у них трудные взаимоотношения с одноклассниками или конфликт с учителем. Поэтому при появлении проблем с учебой, родители, в первую очередь, должны честно поговорить с ребенком, выслушать его мнение и оказать поддержку.