Психолог Анастасия Екушевская объяснила, почему дети не любят ходить в школу

Однако бывает и так, что цели и методы преподавания не при чем ― иногда дети не хотят ходить в школу не из-за лени или отсутствия интереса, а потому, что у них трудные взаимоотношения с одноклассниками или конфликт с учителем. Поэтому при появлении проблем с учебой, родители, в первую очередь, должны честно поговорить с ребенком, выслушать его мнение и оказать поддержку.