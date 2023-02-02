Стало известно, куда пропал солист группы MACHETE

Солист группы MACHETE Ярослав Малый на несколько лет пропал из поля зрения журналистов. Исполнитель жил на Бали, а затем перебрался на Алтай.
Исполнитель хита «Нежность» несколько лет не давал интервью, но при этом продолжал записывать песни и музыку. Вместе с семьей и другими музыкантами он полтора года прожил на Бали. После чего решил сменить место жительства.
«Мы попробовали много точек на карте, ведь путешествуем продолжительное время. И все равно нас, как ни крути, тянет сюда. Теперь мы на Алтае», — рассказал Малый в эфире шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».
Музыкант признался, что задуматься о переезде его заставил сын, который неожиданно предложил ему сменить страну. Артисту было странно это слышать от наследника, но он решил прислушаться к предложению ребенка.