В Military Watch объяснили, зачем США перебросили истребители F-35 в Гренландию

ВВС США впервые в истории разворачивают истребители F-35 в Гренландии, пишет американское издание Military Watch.
Авторы статьи объяснили, зачем американцы перебросили свои самолеты на военную базу Туле, которая может быть использована для давления на РФ. Отмечается, что этот объект был построен США в годы холодной войны, передает «ПолитРоссия».
«США инициируют стелс-присутствие F-35 глубоко за Полярным кругом — беспрецедентное развертывание», — говорится в публикации.
Американская база в Гренландии создавалась в качестве плацдарма для нанесения ударов по СССР. Аналитики полагают, что сегодня американцы могут использовать этот военный объект для решения аналогичных задач. Они напомнили, что истребители F-35 являются носителями ядерного оружия и способны осуществлять скрытые атаки.
При этом подчеркивается, что Россия активно укрепляет свою оборону в регионе. Недавно в Арктике были размещены ЗРК С-400 и С-500, а также перехватчики МиГ-31.