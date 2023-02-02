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Лавров: никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам с Москвой

Политика
Лавров: никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам с Москвой

Никто не пытается убедить украинскую сторону в том, что переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом должны возобновиться. Об этом рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, украинский лидер Владимир Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой. Главой государства манипулируют, констатировал Лавров в процессе общения с корреспондентами «России-24» и РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рано или поздно Зеленского посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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