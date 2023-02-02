Консульство Франции не поверило планам туриста из России и отказало в выдаче визы

Российский турист с семьей решил посетить Францию. Он забронировал гостинцу, подал все необходимые документы, однако получил отказ от консульства в предоставлении визы.
Общая сумма брони составила более полумиллиона рублей. Семья решила лететь авиакомпанией Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле, что обошлось более 100 тыс. рублей. У супруги с ребенком была действующая шенгенская виза, а глава семейства впервые собрался посетить Европу. Однако в консульстве ему было отказано.
«В ответе из консульства сказано, что вся информация была недостоверной, цели и условия предполагаемой поездки не предоставлены», — рассказал турагент в беседе с порталом TourDom.
Мужчина собирается повторно подавать документы на получение визы. Он намерен более подробно расписать программу пребывания во Франции, а также сроки поездки.