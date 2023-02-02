Консульство Франции не поверило планам туриста из России и отказало в выдаче визы

Общая сумма брони составила более полумиллиона рублей. Семья решила лететь авиакомпанией Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле, что обошлось более 100 тыс. рублей. У супруги с ребенком была действующая шенгенская виза, а глава семейства впервые собрался посетить Европу. Однако в консульстве ему было отказано.