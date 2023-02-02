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Вена объявила четырех российских дипломатов «нежелательными лицами»

Политика
Вена объявила четырех российских дипломатов «нежелательными лицами»

Австрийское руководство в очередной раз совершило недружественный шаг в отношении Кремля. Такая информация была обнародована 2 февраля.

Сообщается, что Вена объявила четырех сотрудников российских дипломатических представительств «нежелательными лицами». Соответствующие сведения опубликовали журналисты Reuters.

Ранее в Вильнюсе заявили о том, что дальнейшее функционирование посольств России в странах Евросоюза «не имеет смысла». Такую точку зрения озвучил руководитель внешнеполитического ведомства Литвы Габриелюс Ландсбергис.
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