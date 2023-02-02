Вена объявила четырех российских дипломатов «нежелательными лицами»

Австрийское руководство в очередной раз совершило недружественный шаг в отношении Кремля. Такая информация была обнародована 2 февраля.
Сообщается, что Вена объявила четырех сотрудников российских дипломатических представительств «нежелательными лицами». Соответствующие сведения опубликовали журналисты Reuters.
Ранее в Вильнюсе заявили о том, что дальнейшее функционирование посольств России в странах Евросоюза «не имеет смысла». Такую точку зрения озвучил руководитель внешнеполитического ведомства Литвы Габриелюс Ландсбергис.