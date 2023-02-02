Восемь рабочих не выходят на связь после смертельного пожара в бытовках под Севастополем

Пожар в небольшом городке под Севастополем, где проживали строители в бытовках, произошел в ночь на 2 февраля. Огонь распространился на площади 200 кв. метров. На месте ЧП спасатели обнаружили тела семерых погибших. По данным главы региона, все они приехали на стройку трассы Таврида из разных регионов России.