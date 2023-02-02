Восемь рабочих не выходят на связь после смертельного пожара в бытовках под Севастополем

Восемь человек, которые в момент пожара под Севастополем находились в строительном модуле, не выходят на связь. Об этом сообщил замглавы области Александр Кулагин.
Пожар в небольшом городке под Севастополем, где проживали строители в бытовках, произошел в ночь на 2 февраля. Огонь распространился на площади 200 кв. метров. На месте ЧП спасатели обнаружили тела семерых погибших. По данным главы региона, все они приехали на стройку трассы Таврида из разных регионов России.
Причины и обстоятельства трагедии будут установлены в ходе проверки.