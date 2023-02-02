Валентина Матвиенко назвала единство народа ключевым фактором мощи России

Единство российского народа является ключевым фактором мощи страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы консолидировать общество и упрочить единство россиян. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте верхней палаты парламента.
«В стране нет никаких признаков, тенденций к расшатыванию. Это — наше огромное преимущество, ключевой фактор мощи России», — подчеркнула Матвиенко.
Кроме того, она отметила, что победа в Сталинградской битве стала возможной благодаря патриотизму, мужеству и стойкости советского народа. А сейчас российские военнослужащие демонстрируют те же черты в ходе СВО, резюмировала спикер.