Большая часть зарплаты Роналду оплачивается из бюджета Саудовской Аравии

Роналду стал игроком «Аль-Наср» 2 января. По контракту футболист будет получать 200 млн евро в год. Кроме того, у форварда и его семьи есть дополнительные бонусы. Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, основная часть денег будет выделяться из казны.