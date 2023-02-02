Большая часть зарплаты Роналду оплачивается из бюджета Саудовской Аравии

Португальский форвард Криштиану Роналду получает от футбольного клуба «Аль-Наср» только 10% зарплаты. Остальная часть выделяется из бюджета Саудовской Аравии.
Роналду стал игроком «Аль-Наср» 2 января. По контракту футболист будет получать 200 млн евро в год. Кроме того, у форварда и его семьи есть дополнительные бонусы. Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, основная часть денег будет выделяться из казны.
Так, Роналду будет получать от клуба только 10% зарплаты. Остальное будет покрывать бюджет Саудовской Аравии, сообщает RT.
Напомним, что Роналду выступил за клуб в чемпионате Саудовской Аравии 22 января. Футболист вышел на поле в стартовом составе команды на игру против «Аль-Иттифака». Встреча завершилась победой его команды со счетом 1:0.