Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Нарышкин: образ Сталинграда является символом стойкости России перед внешними врагами

Политика
Нарышкин: образ Сталинграда является символом стойкости России перед внешними врагами

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал довольно необычное заявление относительно того, какое значение Сталинград имеет для всех россиян. Об этом стало известно 2 февраля.

По его словам, город, стоящий на реке Волга, стал символом мужества российского народа, которому удается противостоять недружественным силам. Соответствующее заявление Нарышкин сделал в ходе заседания Министерства науки и высшего образования России.

«Сколько бы лет ни прошло с тех пор, образ непокоренного города на Волге — Сталинграда — навсегда останется символом стойкости и мужества нашего народа, лучшей духовной опорой перед лицом любых внешних угроз и вызовов», — подчеркнул он.

Напомним, что ровно 80 лет назад завершилось одно из масштабных сражений в ходе Великой Отечественной войны — Сталинградская битва.
сталинград нарышкин внешние враги разведка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду