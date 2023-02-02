Baijiahao: Россия всего за сутки наказала Японию за недружественные шаги

Недавно руководство Японии ввело новые ограничительные меры в отношении России из-за спецоперации на украинской земле. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет соответствующие меры на подобные враждебные шаги. Как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», ответ не заставил себя ждать.