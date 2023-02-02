Россия выполнила свое обещание и всего за сутки сумела наказать японское государство за враждебный курс против Кремля. О том, как ей удалось покарать Токио, рассказали журналисты Baijiahao.
Недавно руководство Японии ввело новые ограничительные меры в отношении России из-за спецоперации на украинской земле. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет соответствующие меры на подобные враждебные шаги. Как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», ответ не заставил себя ждать.
«Россия, как и было обещано, нанесла ответный удар. Японский премьер-министр Фумио Кисида получил плохие новости спустя 24 часа после предупреждения», — раскрыли журналисты.
Москва отказалась вести беседу с Токио относительно промысла на территории моря в районе Курил. По мнению авторов издания, таким образом Москва наказала Кисиду за антироссийские ограничительные меры.