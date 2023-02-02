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Baijiahao: Россия всего за сутки наказала Японию за недружественные шаги

Политика
Baijiahao: Россия всего за сутки наказала Японию за недружественные шаги

Россия выполнила свое обещание и всего за сутки сумела наказать японское государство за враждебный курс против Кремля. О том, как ей удалось покарать Токио, рассказали журналисты Baijiahao.

Недавно руководство Японии ввело новые ограничительные меры в отношении России из-за спецоперации на украинской земле. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет соответствующие меры на подобные враждебные шаги. Как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», ответ не заставил себя ждать.

«Россия, как и было обещано, нанесла ответный удар. Японский премьер-министр Фумио Кисида получил плохие новости спустя 24 часа после предупреждения», — раскрыли журналисты.

Москва отказалась вести беседу с Токио относительно промысла на территории моря в районе Курил. По мнению авторов издания, таким образом Москва наказала Кисиду за антироссийские ограничительные меры.
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