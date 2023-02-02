Лаборатория «Цифровая дидактика» открылась в МарГУ

Как отметила Ревуцкая, МарГУ реально соответствует новейшим требованиям. Благодаря лаборатории «Цифровая дидактика» университет будет выпускать современных педагогов, которым не придется во время работы на ходу методом проб и ошибок самостоятельно осваивать новое оборудование.