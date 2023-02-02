Лаборатория «Цифровая дидактика» открылась в МарГУ

Министр образования и науки Марий Эл Лариса Ревуцкая оценила важность открытия лаборатории.
По словам Ревуцкой, внедрение в педагогику и образование основ цифровизации является веянием времени, поэтому появление профильной лаборатории позволит эффективно сочетать традиционные способы обучения с современными цифровыми технологиями, сообщает «МедиаПоток».
Как отметила Ревуцкая, МарГУ реально соответствует новейшим требованиям. Благодаря лаборатории «Цифровая дидактика» университет будет выпускать современных педагогов, которым не придется во время работы на ходу методом проб и ошибок самостоятельно осваивать новое оборудование.