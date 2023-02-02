Психолог Поляков рассказал, как одиночество влияет на здоровье

По словам Полякова, одиночество сопровождается хроническим затяжным стрессом, который оказывает крайне негативное влияние на состояние здоровья человека. В частности он способствует развитию хронической усталости, а также снижению памяти и концентрации внимания. Как утверждает врач, такое влияние обусловлено повреждением гиппокампальной извилины головного мозга, передает «Вечерняя Москва».