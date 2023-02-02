Психолог Поляков рассказал, как одиночество влияет на здоровье

Одиночество является одной из причин развития опасных заболеваний, в том числе расстройства пищевого поведения. Об этом заявил врач функциональной медицины, клинический психолог Антон Поляков.
По словам Полякова, одиночество сопровождается хроническим затяжным стрессом, который оказывает крайне негативное влияние на состояние здоровья человека. В частности он способствует развитию хронической усталости, а также снижению памяти и концентрации внимания. Как утверждает врач, такое влияние обусловлено повреждением гиппокампальной извилины головного мозга, передает «Вечерняя Москва».
Повышенный стресс также может привести к перееданию, что обусловлено повышением инсулинорезистентности. Именно по этой причине одиночество считается причиной развития расстройства пищевого поведения и ожирения.