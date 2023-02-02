Публицист Чесноков назвал неизбежной дальнейшую эскалацию американо-китайского конфликта

Республиканец Кевин Маккартни заявил журналистам, что не будет считаться с мнением Пекина при планировании поездок на Тайвань. По его словам, китайские власти не могут «указывать ему, куда ехать».
Так конгрессмен ответил на вопрос о том, как он относится к предупреждениям от КНР.
Публицист Эдвард Чесноков в комментарии для ФАН отметил, что антикитайский консенсус — чуть ли не единственная скрепа для ненавидящих друг друга демократов и республиканцев. Потому что ценностные матрицы и тех, и других находятся в конфликте с китайской.
Китай — это левый антиглобализм: мы строим справедливо общество, чем-то похожее на послевоенный СССР (поэтому и «левый»), но при этом сидим за своей Великой китайской стеной и никого не трогаем (поэтому «антиглобализм»), отметил эксперт.
А вот американские республиканцы — это правый антиглобализм. «Правый» — потому что в его основе лежит неравенство (есть миллиардер Трамп, а есть нищий афроамериканец, и первый в этой логике более важен, чем второй). Отсюда проистекают особенности этого клана: национализм и расизм (не даром трамписты все время распространяют расистский штамп про «китайский коронавирус» — хотя известно, что еще до 2020 года подобными исследованиями занимались именно американские лаборатории), рассказал Чесноков.
И второй американский клан, демократы, — это левые глобалисты. У них противоположные ценности: все равны (поэтому трансгендеры могут участвовать в женских соревнованиях), и, самое главное, с их точки зрения, для скорейшего осчастливливания человечества нужна немедленная агрессивная экспансия этих либеральных ценностей по всему миру — поэтому они глобалисты.
«Как мы видим, ценностная матрица Китая и Демпартии США хоть и не совпадает, но отчасти пересекается: и те, и другие левые. Поэтому противоречия между ними есть — смотри скандальный визит Пелоси на Тайвань — но они не носят экзистенциальный характер, отчего, к счастью, для всего мира, тот визит Пелоси и не перетек в реальную войну», — поделился мнением Чесноков.
А вот с правыми антиглобалистами, Республиканской партией США, все сложнее, считает публицист. Их ценностная матрица отличается от китайской куда сильнее. Что программирует конфликт. Поэтому, к сожалению, в случае прихода к власти трампистов в 2024 году можно ожидать их прямой военной атаки на Китай. Повод найдется — например, они по методу «пробирки Пауэлла» могут сфабриковать «доказательства» создания коронавируса в Китае.
Так что риторика Кевина Маккарти вполне объяснима и, увы, дальнейшая эскалация американо-китайского конфликта неизбежна, спрогнозировал Чесноков.
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