Публицист Чесноков назвал неизбежной дальнейшую эскалацию американо-китайского конфликта

А вот американские республиканцы — это правый антиглобализм. «Правый» — потому что в его основе лежит неравенство (есть миллиардер Трамп, а есть нищий афроамериканец, и первый в этой логике более важен, чем второй). Отсюда проистекают особенности этого клана: национализм и расизм (не даром трамписты все время распространяют расистский штамп про «китайский коронавирус» — хотя известно, что еще до 2020 года подобными исследованиями занимались именно американские лаборатории), рассказал Чесноков.