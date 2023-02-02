Shell продает «Газпром нефти» свою половину в Salym Petroleum Development

Британо-нидерландская компания Shell готова продать российской «Газпром нефти» 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development в ХМАО. Соответствующие документы уже подписаны, свидетельствует ежеквартальный отчет Shell.
Чтобы завершить сделку необходимо получить одобрение российских властей. Изначально договоренности были достигнуты 22 декабря прошлого года.
Салым является наиболее крупным геологоразведочным проектом в ХМАО. Там добывают нефть категории С1+С2 по Салымской группе месторождений объемом 140 млн тонн.