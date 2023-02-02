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Жителей Великобритании предупредили о рекордном росте счетов за воду

Экономика
Жителей Великобритании предупредили о рекордном росте счетов за воду

Подорожание счетов за водоснабжение и водоотведение в Великобритании может достигнуть 7,5%. Увеличение стоимости составит 448 фунтов в год. Такой рост цен на воду станет рекордным с 2005 года, передает Times.

При этом качество труб в Британии оставляет желать лучшего. Сообщается, что в Англии и Уэльсе по этой причине утекло более 1 трлн литров воды.

Директор по вопросам политики Water UK Стюарт Колвилл заявил, что несмотря на неуплату, жители страны смогут продолжить пользоваться водоснабжением. Также компании не будут заставлять британцев использовать счетчики с функцией предоплаты.

Ранее британские власти не исключили увеличение пенсионного возраста до 68 лет. Такая новость шокировала жителей страны, ведь средняя продолжительность жизни в Англии составляет чуть больше 73 лет, передает INFOX.
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