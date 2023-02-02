Медведев счел долгом россиян помнить уроки прошлого в день 80-летия победы в Сталинграде

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве напомнил жителям страны об их долге.
Он подчеркнул, что россияне должны помнить уроки прошлого. Жители РФ не могут себе позволить дать нацистам шанс на реванш, указал зампредседателя Совбеза.
Стоит отметить, что 2 февраля отмечается День воинской славы РФ. Именно в этот день в 1943 году советские войска разгромили немцев в Сталинградской битве. Она является одной из важнейших в истории Великой Отечественной войны.