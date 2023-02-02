Нумеролог Ольга Фисенко предсказала операции у телеведущего Николая Дроздова

Ученый-зоолог, биогеограф и телеведущий Николай Дроздов был госпитализировал после падения у здания МГУ. О том, что может ждать ведущего передачи «В мире животных» в 2023 году, высказалась нумеролог Ольга Фисенко.
По ее слова, наступивший год может стать для него напряженным и суетливым. Специалист не стала исключать и смены Дроздовым места работы. Говоря о здоровье телеведущего, Фисенко допустила, что его могут ждать операции.
«Проблемы с костями и зубами. Проблемы по здоровью», — добавила она в беседе с «Дни.ру».
Ранее супруга Дроздова рассказала о его состоянии после падения. По словам женщины, телеведущий сломал семь ребер, одно из которых повредила ему легкое.