Главу ЕК фон дер Ляйен встретила киевская чиновница в ее же пальто

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила официальный визит на Украину. Как оказалось, встретили ее довольно интересным образом.
Как пишет Telegram-канал «Пул №3», на одной встречающей чиновнице было точно такое же пальто, как у европейского гостя. Фотография такого неожиданного совпадения уже появилась на просторах интернет-пространства.
Сама фон дер Ляйен на странице в Twitter призналась, что очень рада вновь побывать в Киеве. На этот раз она приехала в украинскую столицу вместе с европейскими комиссарами.
«Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда», — написала она.
Политик подчеркнула, что ее визит связан с намерениями Европы сформировать более тесное взаимодействие с Киевом.