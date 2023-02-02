Глава РФС Дюков обсудил вопрос с коллегами из АФК возможный переход в Азию

Ранее стало известно, что представители РФС впервые после начала специальной военной операции на Украине встретились с коллегами из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для обсуждения потенциального возвращения российского футбола в Европу. Процесс может быть запущен с допуска женских и юношеских команд.