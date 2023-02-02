Глава РФС Дюков обсудил вопрос с коллегами из АФК возможный переход в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков обсудил с коллегами из Азиатской конфедерации футбола (АФК) возможный переход организации в Азию. Функционер посетил конгресс АФК в Бахрейне.
Мероприятие состоялось днем 1 февраля. Вместе с Дюковым в Бахрейне также присутствовал и Максим Митрофанов. В ходе диалога между РФС и членами АФК были обсуждены перспективы перехода России в Азию. На встрече участие в дискуссии принимал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что представители РФС впервые после начала специальной военной операции на Украине встретились с коллегами из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для обсуждения потенциального возвращения российского футбола в Европу. Процесс может быть запущен с допуска женских и юношеских команд.