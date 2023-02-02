Количество дающих взятки граждан в Татарстане сократилось

Вместе с тем в регионе сократилось число жителей, желающих дать взятку. Многие идут на подобное правонарушение из-за принуждения к нему (32,3% респондентов). Также, они могут предложить взятку, если знают, что без этого нельзя решить вопрос (30,8%). В то же время каждый пятый интервьюируемый вступил бы в сделку для получения оптимального результата (19,9%).