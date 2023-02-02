Количество дающих взятки граждан в Татарстане сократилось

Специалисты провели опрос о коррупционных сделках в РТ за 2022 год. Так, 46,7% ответивших вступили в коррупционную сделку. Указанный показатель – самый маленький за последние 12 лет. Oб этом заявил замминистра экономики Татарстана Роман Амирханов.
Как пишет издание «KAZANFIRST», в прошлом году порядка 10% жителей республики столкнулись с коррупцией, с 2010-го этот показатель уменьшился в два раза, но с 2015-го – только на 0,3%, отметил чиновник.
Вместе с тем в регионе сократилось число жителей, желающих дать взятку. Многие идут на подобное правонарушение из-за принуждения к нему (32,3% респондентов). Также, они могут предложить взятку, если знают, что без этого нельзя решить вопрос (30,8%). В то же время каждый пятый интервьюируемый вступил бы в сделку для получения оптимального результата (19,9%).
Отказываются же давать взятки татарстанцы из-за того, что это дорого (об этом сообщили 21,6%) и стыдно (17,1%), а также из-за принципиальной позиции (14,7%).