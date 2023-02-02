Daily Mail: британская армия ищет САУ AS90 после передачи всех рабочих машин ВСУ

Командование армии Великобритании обнаружило полное отсутствие самоходных артиллерийских установок (САУ) после поставок Украине и срочно ищет замену вооружению. Об этом пишет Daily Mail.
По мнению начальника британского генштаба генерала Патрика Сандерса, отсутствие 30 единиц AS90 первыми ощутят на себе танкисты и артиллеристы. При этом он подчеркнул, что украинская армия очень нуждается в западных танках и САУ, передает Lenta.
В настоящее время минобороны Великобритании спешно договаривается с производителями САУ K9 Thunder и Archer, чтобы заключить контракт на пополнение своих запасов военной техники.