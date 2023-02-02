Daily Mail: британская армия ищет САУ AS90 после передачи всех рабочих машин ВСУ

По мнению начальника британского генштаба генерала Патрика Сандерса, отсутствие 30 единиц AS90 первыми ощутят на себе танкисты и артиллеристы. При этом он подчеркнул, что украинская армия очень нуждается в западных танках и САУ, передает Lenta.